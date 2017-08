A Calestano è arrivata la banda larga

La banda larga internet è finalmente in arrivo anche a Calestano. Anzi per la verità è già arrivata: a fine luglio infatti il municipio è stato allacciato alla fibra ottica a conclusione della prima trance del progetto realizzato attraverso e grazie a Lepida (strumento operativo della Regione per la diffusione della banda larga). Fino ad ora il collegamento della sede comunale veniva garantito attraverso ponti radio che però davano spesso problemi (in caso di temporali o vento) e lasciavano il municipio senza rete talvolta anche per giorni; ora tutto questo non accadrà più e la nuova rete garantirà inoltre ottime velocità di navigazione: fino a 250 mps in download e 115 in upload. Ma la bella notizia è che con la seconda e terza parte di questi lavori, la banda larga diventerà disponibile dapprima per tutta l’area artigianale del paese, garantendo così servizio alle imprese, e successivamente, quando Telecom e Enel porteranno la fibra nelle varie centraline del paese, anche alle abitazioni private di Calestano. Una bella notizia che mette il paese al passo con i tempi garantendo velocità di navigazione che ora erano possibili solo via radio con tutti i problemi e le controindicazioni del caso. Entro l’anno poi la fibra ottica sarà estesa verso Terenzo.