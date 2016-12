Il vescovo: "Dieci anni dopo la morte di Tommy ancora omicidi a Parma"

Il vescovo Enrico Solmi ha celebrato la messa di fine anno in Duomo. Solmi ha ringraziato per l'anno trascorso, nonostante ci siano stati momenti difficili e bui. Solmi ha ricordato gli omicidi che hanno scosso la città nel 2016: "Nel decimo anniversario della morte del piccolo Tommy - ha detto - la nostra città conta ancora casi di omicidio e femminicidio", fino al duplice omicidio di San Prospero. "Penso con dolore a questi avvenimenti", ha detto Solmi, che però ha ricordato che a Parma c'è anche tanto bene "che cresce nel silenzio come una foresta".

Domani tornerà anche a Parma la Marcia della Pace, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, che organizza la manifestazione in diverse città d’Italia. Partenza in piazza Duomo alle 18. La Marcia della Pace del 2017 sarà un evento speciale perché celebrerà la 50esima Giornata mondiale della pace: la prima fu proclamata da papa Paolo VI nel 1968.

A Parma, la Marcia della Pace prevede il passaggio del corteo nel centro storico, da piazza Duomo a piazza Garibaldi, con partenza alle 18 e termine entro le 20.