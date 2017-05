Giro: Javier Moreno squalificato. Chi ci perde è Nibali

Non l’ha combinata grossa, ma enorme. Javier Moreno è stato squalificato dal Giro d’Italia per aver colpito Diego Rosa e averlo letteralmente scaraventato sulle transenne, dove gli spettatori stavano assistendo al passaggio della quarta tappa da Cefalù all’Etna (vinta dallo sloveno Jan Polanc).



Chi ci perde, però, è Vincenzo Nibali, che deve così rinunciare a un gregario importante che avrebbe fatto parecchio comodo sulle montagne della terza settimana, visti soprattutto gli squadroni da scalatori che sfoggiano il Team Sky e la Movistar, ex team di Moreno, di Nairo Quintana.



La follia del 32enne andaluso, che avrà giustificatamente mandato su tutte le furie lo 'Squalo dello Stretto', è stata inoltre sanzionata con una multa di 200 franchi svizzeri.



"In quei momenti c'era parecchio stress, tutti ci toccavamo, lui ha toccato me e mi ha spinto sul pubblico e le transenne. A quel punto l'ho spinto via per evitare di cadere: chi era dietro di me è caduto ed è successo un casino", ha commentato Diego Rosa, che prima di approdare al Team Sky, tra l’altro, era compagno di squadra di Nibali all’Astana.