Caleb Ewan trionfa ad Alberobello

Caleb Ewan (Orica-Scott) ha vinto in volata la settima tappa del centesimo Giro d'Italia, la Castrovillari-Alberobello di 224 chilometri. Il pilota australiano ha battuto al fotofinish Gaviria e Bennet. Italiani ancora a zero: il migliore è stato Battaglin, settimo.Il lussemburghese Bob Jungels (Quick-Step Floors) ha mantenuto la maglia rosa di leader della classifica generale.Sabato l'ottava frazione, la Molfetta-Peschici di 189 chilometri.RISULTATO FINALE1 - Caleb Ewan (Orica - Scott) 224km in 5h35’18”, media 40.033km/h2 - Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) s.t.3 - Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) s.t.CLASSIFICA GENERALE1 - Bob Jungels (Quick-Step Floors)2 - Geraint Thomas (Team Sky) a 6"3 - Adam Yates (Orica - Scott) a 10"