Fabio Aru ha parlato dopo la seconda tappa del Tour de France, vinta in volata da Kittel.



"E' stata una giornata difficile. La pioggia ha complicato tutto: tappa molto stancante", ha detto il capitano dell'Astana.



Aru se non altro non è caduto, come successo invece al grande favorito Froome che ha rischiato grosso a 29 km dal traguardo: incidente senza conseguenze.