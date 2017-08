Matteo Trentin ha vinto in volata la quarta tappa della Vuelta 2017, la Escaldes-Engordany - Tarragona di 198,2 km. Il portacolori della Quick Step ha battuto allo sprint lo spagnolo Lobato e il belga Van Asbroeck. E' la seconda vittoria italiana consecutiva dopo la zampata di lunedì di Vincenzo Nibali.



Chris Froome del team Sky rimane leader della corsa. Mercoledì è in programma la 5a tappa, la Benicassim-Alcossebre di 175,7 km, con 5 gran premi della montagna di seconda e terza categoria ed un arrivo in leggera ascesa che potrebbe favorire una fuga finale.