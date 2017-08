Malore in tv, grave Riccardo Magrini

Dramma lunedì sera negli studi di Sky Sport.Secondo quanto riporta TuttoBiciWeb.it, Riccardo Magrini, popolare ex ciclista e oggi commentatore per Eurosport, è infatti rimasto vittima di un malore e di un successivo arresto cardiaco poco dopo un intervento effettuato negli studi milanesi della tv satellitare.Provvidenziale è stato l’intervento del giornalista Lucio Rizzica, che ha praticato a Magrini il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca in attesa dell’arrivo dell’unità di Pronto Intervento.Magrini è stato quindi trasportato all’ospedale San Raffaele dove è ricoverato in terapia intensiva e viene mantenuto in coma farmacologico.“Abbiamo capito immediatamente che la cosa era gravissima, al limite della disperazione – ha detto Giovanni Bruno a TuttoBiciWeb.it - Abbiamo passato momenti di assoluto panico, ma prontamente abbiamo immediatamente chiamato i soccorsi sanitari, mentre Lucio Rizzica gli ha effettuato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Io non sentivo i battiti cardiaci, eravamo davvero disperati. Poi sono arrivati i soccorsi e Riccardo è stato trasportato al San Raffaele”.