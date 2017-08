Splendide notizie per Riccardo Magrini dopo il malore

Riccardo Magrini si è risvegliato dal coma farmacologico nel quale i medici lo tenevano dopo l'infarto che lo ha colpito lunedì pomeriggio, dopo una diretta negli studi di Sky.



Il commentatore di Eurosport ha risposto agli stimoli esterni e ha riconosciuto i parenti più stretti presenti all’ospedale San Raffaele di Milano: la compagna Raffaella, i figli Giulia e Giovanni, l’amico Andrea Gurayev.



Proprio il figlio Giovanni ha pubblicato un tweet rassicurando tutti: "Mi ha stretto la mano fino a farmi male! L'ho baciato per tutti voi, siete stati dei gregari eccezionali...si ma un ti credere".



Magrini è stato rianimato con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca: i medici temevano danni neurologici permanenti, ancora non del tutto scongiurati. I primi soccorsi, praticati dai colleghi di Sky Lucio Rizzica, Guido Meda e Giovanni Bruno sono stati decisivi e hanno salvato la vita di Riccardo.



Quando si è diffusa la notizia del malore del popolare commentatore, l'hashtag #ForzaMagro su twitter è entrato tra i top trend italiani e ci è rimasto per molte ore. Tanti corridori, da Aru a Viviani, hanno rivolto un pensiero a Riccardo e alla sua famiglia.