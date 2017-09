Vuelta, Nibali rosicchia 4" a Froome

Il polacco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) ha vinto per distacco la 14esima tappa della Vuelta di Spagna, la Ecija-Sierra de La Pandera di 175 chilometri. Il britannico Christopher Froome (Sky) ha mantenuto la maglia rossa di leader della classifica generale, dopo un bel duello con Vincenzo Nibali, che ha guadagnato 4 secondi di abbuono sull'inglese e si conferma in seconda posizione.Domenica si disputa la 15esima frazione, la Alcalà La Real-Sierra Nevada di 129 chilometri con un altro arrivo in quota.CLASSIFICA GENERALE1. Christopher Froome (Gbr, Sky) in 58h30'47"2. Vincenzo Nibali (Ita, Bahrain) a 0'55"3. Wilco Kelderman (Ned, Sunweb) a 2'17"4. Ilnur Zakarin (Rus) a 2'25"5. Johan Esteban Chaves (Col) a 2'39"6. Fabio Aru (Ita) a 3'09"7. David De La Cruz (Esp) a 3'11"8. Alberto Contador (Esp) a 3'19"9. Michael Woods (Can) a 3'23"10. Miguel Angel Lopez (Col) a 3'48