Contador re sull'Angliru, Vuelta a Froome

Alberto Contador (Trek-Segafredo) ha vinto per distacco la 20esima e penultima tappa della 72esima Vuelta, la Corvera de Asturias-Alto de l'Angliru di 117,5 chilometri.Lo spagnolo, all'ultima corsa della carriera ha staccato tutti sull'ultima durissima salita.Il britannico Christopher Froome (Sky), terzo al traguardo alle spalle di Poels, ha mantenuto la maglia rossa di leader della classifica generale, ipotecando così la vittoria finale, per una storica doppietta dopo il trionfo al Tour de France.Vincenzo Nibali, in difficoltà nel finale, ha conservato almeno la seconda piazza, per 36", davanti a Zakarin, che domenica sarà comunque sul podio di Madrid.