Froome a nudo: "Non mi piaccio"

I ciclisti, si sa, non possono vantare fisici scolpiti.



A differenza di altri sportivi, le masse muscolari di chi vive la maggior parte dell’anno su un sellino e su due ruote sono condizionate dalle necessità imposte da uno sport di fatica.



Il concetto allora vale pure per chi della bici è un fuoriclasse come Chris Froome. Il corridore britannico, dominatore del 2017 grazie alle vittorie al Tour e alla Vuelta, ha scelto di chiudere il proprio anno solare in un modo più che creativo, posando nudo per “The Times”.



Gli scatti, pubblicati dal quotidiano londinese e ripresi dall'account twitter di Froome, ricordano quelli storici di Mario Cipollini, ritraendo il 32enne campione del Team Sky senza veli in sella alla propria Pinarello, quella della vittoria alla Vuelta.



Abbronzatura da ciclista e sorriso, però, non sono bastati per togliere l’interessato dall’imbarazzo, forse a causa di un poco fotogenico ematoma alla coscia destra, frutto di una caduta.

"Ammetto che le proporzioni del mio corpo sono sgraziate - ha ammesso Froome al 'The Times' - e che mi sento ridicolo quando mi guardo allo specchio".