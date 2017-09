Sagan, leggendario tris mondiale con dedica a Scarponi

Peter Sagan entra nella storia del ciclismo. Il fuoriclasse slovacco ha vinto per il terzo anno consecutivo la prova in linea dei Mondiali.



A Bergen, Sagan ha battuto in volata il norvegese Alexander Kristoff, sul podio anche l'australiano Michel Matthews.



Gli Azzurri chiudono con la medaglia di legno: Matteo Trentin, mattatore della Vuelta, ha chiuso in quarta posizione.



Dopo il trionfo Sagan ha dedicato la vittoria allo scomparso Michele Scarponi: "A lui e alla sua famiglia".