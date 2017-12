Choc nel ciclismo, Chris Froome positivo

Il mondo del ciclismo è sotto choc. Il quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome è risultato positivo ad un controllo nell'ultima edizione della Vuelta.L'Unione Ciclistica Internazionale, fa sapere in un comunicato che il fuoriclasse britannico è risultato positivo a un brocodilatatore, il Salbutamol (un bronco dilatatore impiegato nel trattamento dell'asma). L'Uci precisa che Froome non è sottoposto alla "sospensione provvisoria obbligatoria" in ragione della natura della sostanza incriminata.La Federazione ciclistica internazionale aggiunge che le controanalisi hanno confermato la positività del primo campione.Il leader del Team Sky in carriera ha vinto quattro Tour de France, una Vuelta ed è stato bronzo a cronometro alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. Di recente aveva dichiarato che nel 2018 avrebbe partecipato al Giro d’Italia con l’obiettivo di vincere l’unica grande corsa a tappe che ancora manca al suo palmares.