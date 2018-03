Caos Wiggins: corticosteroide al Tour del 2012

Dopo Froome, tocca a Wiggins finire sotto accusa per uso di farmaci proibiti o, meglio, per migliorare il proprio rendimento, senza finire nella rete dell'anti-doping. Dall'Inghilterra, esattamente dal comitato Department for Digital, Culture, Media and Sport, arrivano pesanti accuse nei confronti del vincitore del Tour de France 2012.Per aggiudicarsi la corsa a tappe più famosa del mondo del ciclismo Wiggins avrebbe fatto uso, secondo quanto riportato dall'Independent, di un potente corticosteroide, sostanza che sarebbe in grado di migliorare le prestazioni sportive. Sotto accusa anche il Team Sky. Gli organizzatori del Tour de France, al momento, hanno dichiarato, all'Associated Press, di non aver nessun commento ufficiale da fare.