I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Trastevere hanno arrestato l’attore Roberto Brunetti, meglio conosciuto come "er Patata", con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Per lui il giudice del tribunale monocratico di Roma ha disposto gli arresti domiciliari.

L’attore è stato fermato in strada mentre acquistava una dose di cocaina; dopo l’arresto i militari hanno effettuato una perquisizione nella casa dell’artista dove hanno trovato un chilo di hashish e altrettanta marijuana. Già nel 2009 «er patata» era stato fermato in circostanze analoghe. In quella occasione fu trovato in possesso di 100 grammi di hashish, nascosti sotto la sella del motorino.