Frode fiscale: Raul Bova rischia un anno di carcere

Il celebre attore Raul Bova rischia un anno di carcere. E’ quanto ha chiesto la Procura di Roma nei confronti dell’attore accusato di «dichiarazione fraudolenta mediante artifici», reato di natura fiscale. La richiesta è stata fatta oggi davanti al giudice monocratico del tribunale di Roma davanti al quale si svolge il processo dopo una lunga requisitoria dal pm Mario Pesci. Il procedimento vede imputate anche la sorella dell’attore, Daniela (sollecitata una condanna ad un anno e quattro mesi) e la sua ex moglie Chiara Giordano (per la quale è stato chiesto un anno di carcere).

La vicenda risale ad alcuni anni fa: secondo i pm, Raul Bova avrebbe trasferito alcuni costi alla società che gestisce la sua immagine, la Sammarco Srl, con un gioco finanziario. Dalla simulazione della cessione di alcuni diritti sui film alla simulazione dell’esistenza del diritto a ottenere sgravi fiscali, il tutto finalizzato a eludere il fisco, pagando un’aliquota Iva più bassa. Avrebbe evaso così quasi 700mila euro tra il 2005 e il 2011. A luglio del 2014 la Suprema Corte aveva dato il via libera al sequestro di due appartamenti a Roma, e un immobile nel reatino, di proprietà dell’attore, per un valore pari all’elusione. «Le accuse mosse a Raoul Bova sono già state bocciate ben due volte da decisioni della Commissione Tributaria: un verdetto ha escluso che il contratto stipulato tra Bove a la Sanmarco fosse fasullo, l’altro ha rilevato la correttezza delle fatture», ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno, che difende l’attore. «Siamo certi - ha aggiunto - che il giudice penale boccerà per la terza volta queste accuse, che abbiamo smentito con ampia documentazione anche nella giornata odierna».

Daniela Bova e Chiara, la ex moglie dell’attore invece sono finite nei guai perchè, secondo il pm, avrebbero simulato l'esistenza del diritto a ottenere alcuni sgravi in modo da trasferire altrettanti costi della società (a gestione familiare) che amministrava l’immagine di Raoul, la Sammarco srl, per innescare un gioco finanziario finalizzato al pagamento di un’aliquota Iva più bassa.

L’attore romano, in completo blu, era presente in aula insieme al suo avvocato Giulia Bongiorno.

La sentenza è attesa per il 25 luglio.