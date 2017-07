Daniel Craig cambia idea, sarà ancora lui James Bond

Daniel Craig cambia idea e torna a vestire i panni di James Bond (Guarda la scena iconica: "Il mio nome è Bond" - Video). Secondo quanto rivelato da alcune fonti ai media americani, l’attore britannico ha accettato di interpretare nuovamente l’agente 007 al servizio di Sua Maestà, almeno per un altro film. Tempo fa il 49enne aveva assicurato che la sua esperienza si era conclusa e che avrebbe preferito «tagliarsi le vene» piuttosto che tornare nei panni di Bond, ma ora pare essere tornato sui suoi passi.

«Craig e Adele insieme sono un team vincente, la scelta migliore, sono coloro che muovono i soldi intorno al progetto. Ci ha messo un pò di tempo, ma Daniel ha deciso di essere nuovamente 007», ha rivelato una fonte vicina alla produzione. Insieme a quello di Craig è infatti atteso anche il ritorno di Adele per la colonna sonora di 'Bond 25', dopo il successo ottenuto con la colonna sonora di Skyfall, nel 2012, che le ha permesso di ottenere numerosi riconoscimenti tra cui un Grammy e un Golden Globe. La presenza di Adele avrebbe però ancora un minimo margine di incertezza, sebbene secondo la stessa fonte la star «ha amato così tanto far parte dell’universo di Bond che tutti i segnali fanno pensare al meglio».

Così, nonostante una serie di attori fossero in lizza per interpretare Bond -tra cui Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddleston e ?Hgh Jackman-? gli addetti ai lavori hanno sempre dubitato del fatto che Craig avrebbe alla fine davvero rifiutato il ruolo. In effetti anche l’attore, dopo aver assicurato che l’esperienza era finita, aveva fatto una parziale marcia indietro spiegando che se avesse fatto un altro film come Bond sarebbe stato soltanto per il compenso da capogiro. E già l’anno scorso si era parlato (pur senza conferme ufficiali) di un assegno da 150 milioni di dollari offerto a Craig per tornare per la quinta volta nei panni dello 007 dopo Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. E con la nuova pellicola, le cui riprese dovrebbero iniziare l’anno prossimo, il 49enne entrerà nella lista degli attori che hanno interpretato l’agente segreto per più tempo. Sino ad ora il primato appartiene a Roger Moore -di recente scomparso-, che era apparso in sette film, seguito da Sean Connery in sei. Da parte sua la produttrice Barbara Broccoli non aveva mai fatto mistero di voler portare a tutti i costi di nuovo insieme la coppia Daniel Craig e Adele.