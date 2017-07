Tarantino lavora a film sugli omicidi di Charles Manson

Il Grand Guignol di Quentin Tarantino si esercita stavolta su uno dei casi criminali più celebri di fine anni Sessanta. Il regista americano, che ha sparso sangue a fiotti nei suoi «Pulp Fiction», «Inglorious Basterds», «Kill Bill» e da ultimo «The Hateful Eight» del 2015, sta completando la sceneggiatura di un film ispirato agli omicidi della setta di Charles Manson.

Nel più sanguinario di questi delitti restò uccisa a Bel Air nel 1969 l’attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski. Secondo l’Hollywood Reporter sarà proprio la giovane e bella Sharon uno dei target del film di Tarantino che, sempre stando alla bibbia dello spettacolo, avrebbe contattato Jennifer Lawrence per la parte. Altri attori sarebbero stati avvicinati per il ruolo di personaggi della «Famiglia», come si chiamava la setta di Manson, e tra questi Brad Pitt. Il progetto è ancora ad uno stadio preliminare ma Tarantino spera di partire con le riprese il prossimo anno.

Charles Manson è famoso per essere stato il mandante di due dei più efferati omicidi della storia d’America. La «Famiglia», composta di giovani uomini ma soprattutto donne tra cui Mary Brunner, Lynette «Squeaky» Fromme, Patricia Krenwinkel e Susan Atkins, era stata messa assieme nella San Francisco della «Summer of Love» a metà anni Sessanta: gli adepti vivevano di furti e attività criminali vagabondando per la West Coast, suonando la chitarra, praticando sesso di gruppo e facendo uso di LSD.

La notte di agosto in cui fu uccisa la moglie, Polanski non era in casa: si trovava a Londra per motivi di lavoro dopo aver finito di girare «Rosemary's Baby». Entrati nella villa, i membri della «Famiglia» non ebbero pietà. Il primo a morire fu il parrucchiere dell’attrice Jay Sebring, che implorò di lasciar in vita Sharon Tate, ma fu ferito con un colpo di revolver all’ascella e finito a coltellate, poi Voityck Frykowski e l'amica Abigail Folger, accoltellata ripetutamente. L’ultima vittima fu la Tate, 26 anni, incinta di otto mesi. Con uno straccio intriso del suo sangue la Atkins scrisse sulla porta da cui la setta aveva fatto irruzione «PIG» (maiale) e sullo specchio di un bagno «Helter Skelter», il titolo di una canzone dei Beatles: gli stessi messaggi lasciati dalla «Family" l'indomani in casa dell’imprenditore Leno LaBianca e sua moglie Rosemary. I due furono colpiti da più di quaranta colpi alla testa con una forchetta e il cadavere di Leno fu ritrovato con un forchettone conficcato nello stomaco.