I film nelle sale: Coco campione di incassi

E’ Coco, il film Disney Pixar dedicato al Messico nell’era di Trump, il più visto nelle sale italiane del weekend di fine anno, con un incasso di 2 milioni 766 mila euro e una media di 4.237 su 653 sale.

In seconda posizione rimane un film per tutta la famiglia, Wonder, storia commovente con Julia Robert e Owen Wilson nei panni dei genitori di un ragazzo speciale, che guadagna 1 milione 988 mila euro.

Terza la prima delle novità italiane, ovvero Come un gatto in Tangenziale di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che ottiene 1 milione 928 mila e la media più alta della top ten: 4.581 euro su 421 sale. Quarto un altro film italiano, la Napoli velata di Ferzan Ozpetek con Alessandro Borghi, Giovanna Mezzogiorno, Peppe Barra, Lisa Sastri, Maria Pia Calzone, Isabella Ferrari, che incassa 1 milione 560 mila.

Crolla in quinta posizione il primo della scorsa settimana, ovvero Star Wars Gli ultimi Jedi che ottiene solo 1 milione 466 mila superando nel totale i 13 milioni 200 mila. Sesto Ferdinand di Carlos Saldanha, il film animato in Cgi, trasposizione del besteller di Munro Leaf uscito nel 1936: mette in cascina un altro milione per un complessivo di 4 milioni 96 mila.

Al settimo posto la rivisitazione firmata da Kenneth Branagh del grande classico di Agatha Christie Assassinio sull'Orient Express che vanta un cast d’eccezione (da Johnny Depp a Penelope Cruz, da Judi Dench a Willem Dafoe): 930 mila l’incasso per un totale di poco più di 13 milioni e con una media di 4.029 euro su 231 schermi. Ottavo Poveri ma ricchissimi, la commedia di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano e Anna Mazzamauro che guadagna 788 mila euro (il totale in 3 settimane è 5 milioni 160 mila).

Esordisce nono il musical-ritratto di Hugh Hackman The Greatest Showman diretto da Michael Gracey che incassa 1 milione mila 963 mila euro in 7 giorni.

Decima La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel di Woody Allen con Kate Winslet e Justin Timberlake: 320.581 l’incasso nel week end per un totale di 2 milioni 353 mila in 3 settimane.

Nel complesso gli incassi totali sono stati di 14 milioni 336 mila euro, con un +126% rispetto allo scorso week end, e un -7.30% rispetto all’analogo periodo di un anno fa.

Ecco di seguito la top ten distribuita dal Cinetel, che monitorizza l’85% circa delle sale italiane:



1) Coco

2) Wonder

3) Come un gatto in tangenziale

4) Napoli velata

5) Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi

6) Ferdinand

7) Assassinio sull'Orient Express

8) Poveri ma ricchissimi

9) The Greatest Showman

10) La ruota delle meraviglie