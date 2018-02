Cinema: The Post è il film più visto, Sul podio anche Maze Runner e il duce di Miniero

The Post di Steven Spielberg, candidato all’Oscar per miglior film e attrice protagonista Meryl Streep, programmato in circa 500 schermi, al debutto, è al top del box office italiano con 2 milioni 313 mila euro in quattro giorni. Al secondo posto un’altra new entry, lo sci-fi Maze Runner: La rivelazione con 1 milione 176 mila euro, mentre al terzo arriva, subito al primo weekend anche lui, un film italiano: Sono Tornato di Luca Miniero che immagina con effetti prima comici e poi tragici il ritorno di Mussolini nell’Italia di oggi. Programmato in 363 sale ha incassato 1 milione 83 mila euro. Tra i primi 10 film di maggiore incasso, ben quattro sono italiani. Il totale al box office è di 11.283.611 euro, in linea con la settimana precedente e un incremento del 6,11% sull'analogo periodo 2017, secondo i dati Cinetel.