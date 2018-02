È morto Reg Cathey, Freddy Hayes di "House of Cards"

Addio a Reg E. Cathey, l'indimenticabile Freddy Hayes che nella serie di Netflix «House of Cards» lavora giorno e notte instancabilmente per tenere in piedi un ristorantino di carne alla griglia frequentato di nascosto dall’aspirante presidente Frank Underwood (Kevin Spacey).

Cathey aveva anche recitato in «The Wire» ed è stato David Simon, il creatore della serie ambientata a Baltimora, che ha annunciato la scomparsa dell’attore a soli 59 anni. «Non solo era un grande sulla scena, ma anche uno degli esseri umani più deliziosi con cui ho mai condiviso lunghe giornate sul set».

Cathey soffriva di cancro ai polmoni, ma la causa della morte non è stata annunciata. Aveva vinto un Emmy nel 2015 per il suo ruolo in «House of Cards». In «The Wire» aveva avuto la parte di Norman Wilson, un giornalista che entra in politica. In una intervista al Guardian l’attore aveva attribuito all’elezione di Barack Obama alla Casa Bianca il suo successo in tv.

«La gente - aveva detto - si è cominciata ad abituare all’idea che un nero può essere istruito e capace di parlare bene». Reg Cathey era nato in Alabama e da bambino era vissuto in Germania. Tornato negli Usa aveva frequentato ottime scuole: dopo l’Università del Mchigan, la celebre Yale School of Drama.

Tributi sono arrivati in suo onore dopo l’annuncio della morte. Tra questi, Beau Williamson, il creatore di «House of Cards», che ne ha lodato la generosità e il senso dell’umorismo. E poi Samuel Jackson, Wendell Pierce e Chris Rock.