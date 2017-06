Cittadella, weekend a tutto sport

Appuntamento da non perdere, sabato e domenica in Cittadella, per gli sportivi di tutte le età.

Per due giorni infatti il parco cittadino, tempio del running e dello sport, ospiterà «Robe di citta», il primo festival multisport di Parma. Un’iniziativa organizzata dall’omonima associazione insieme all’associazione sportiva Kino Mana e dedicata in particolar modo a bambini e ragazzi. «Lo sport è maestro di vita – spiega il presidente della Kino Mana Andrea Montali -: insegna il rispetto delle regole e degli altri, per questo è importante creare occasioni per promuovere non solo una ma tante discipline sportive diverse. Sarà un festival pensato per i piccoli ma a misura di famiglia». Nella due giorni infatti si alterneranno prove gratuite e dimostrazioni di judo, tiro con l’arco, scalata sportiva, minibaseball, minirugby, scherma e ultimate fresbee - aperte a tutti, e seguite da istruttori qualificati, per dare la possibilità ai bambini di avvicinarsi alle diverse discipline – e gare competitive, per grandi e piccoli. In particolare il torneo di minibasket, quello di minibaseball, il torneo senior di basket 3x3 maschile e femminile, la gara di duathlon per ragazzi e quella per i grandi e lo urban trail.

«Il percorso del duathlon si sviluppa all’interno e all’esterno della Cittadella, praticamente tutto su sterrato – spiega Michele Piazza, responsabile della sezione triathlon della Kino Mana -. Sono 3 km di corsa, 10 di mtb e 1m5 di corsa. Sabato alle 16 toccherà ai piccoli dai 6 ai 13 anni, domenica alle 10.30 invece sarà la volta dei grandi».

Lo stesso percorso sarà calcato sabato alle 19 dagli iscritti allo urban Trail. «E’ un tipo di gara molto in voga, che unisce la corsa in città a quella su sterrato – spiega Diego Ferrari, responsabile della sezione trail running della Kino Mana -. Si passerà all’esterno delle mura e si scopriranno angoli della Cittadella che probabilmente nemmeno i suoi frequentatori abituali conoscono, tra cui un boschetto, pulito e sfalciato per l’occasione».

«Il torneo 3x3 di basket – aggiunge Andrea Tommei, dell’associazione “Robe da citta” – è in programma sia sabato che domenica, dalle 13. Abbiamo già 40 squadre iscritte e molte arriveranno da fuori provincia perché i vincitori del torneo si aggiudicheranno l’accesso alle fonali nazionali Fiasb di Riccione».

Il programma non si esaurisce con le gare competitive.

Per due giorni la palestra Mad Gym darà la possibilità a chiunque di provare gratuitamente i suoi corsi, da quelli più impegnativi come Grit e Body Pump, fino al Body Balance, per chi cerca il benessere mente corpo.

E, ancora, sarà presente in Cittadella la sezione di Parma della Croce Rossa: «Allestiremo un piccolo campo in cui proporremo attività per i piccoli ma anche per gli adulti, sulle nozioni base di primo soccorso», spiega Valentina Dell’Anna, una delle volontarie.

Sabato e domenica, alle 11, sono inoltre in programma le visite guidate alla Cittadella accompagnati dai volontari del Fai, il Fondo Ambientale Italiano, «Un bel modo per unire lo sport alla scoperta dei luoghi storici – spiega Giovanni Fracasso, presidente Fai Parma – e per far scoprire ai ragazzi e alle loro famiglie angoli e curiosità poco conosciute di questa antica fortezza».

Per il ristoro, infine, saranno presenti un bar attrezzato e due foodtruck.

Il programma completo di «Robe da citta» è disponibile sulla omonima pagina Facebook e sul sito della Kino Mana, http://lnx.kinomana.it.L.U.