Rotatoria strada Argini, incidente: code e traffico a rilento

Una mancata precedenza tra chi era in uscita dalla tangenziale e chi era già nella rotatoria di via Pastrengo/via Argini è all'origine dell'incidente che questa mattina ha generato code e disagi in questo importante svincolo della tangenziale. Fortunatamente nessun ferito.

(Foto di Angelo Boni Sforza)

Vuoi ricevere questo messaggio in tempo reale? CLICCA QUI