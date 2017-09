Incidente auto-minicar in p.le Volta: un 38enne al pronto soccorso

Incidente in piazzale Volta nel primo pomeriggio: scontro tra un'auto e una minicar all'intersezione fra p.le Volta e via Rondizzoni. Nell'urto la minicar si è ribaltata. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e il personale del 118 che ha provveduto a trasportare il conducente, un 38enne, al Pronto soccorso con ferite lievi. La dinamica del sinistro è al vaglio del reparto Infortunistica della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi.