Due nomination per il Festival Verdi all'IOA

Due prestigiose nomination per il Festival Verdi agli International Opera Awards: miglior festival e miglior nuova produzione con Giovanna d’Arco di Saskia Boddeke e Peter Greenaway. I vincitori saranno annunciati a Londra il prossimo 7 maggio 2017, ore 18.30, al London Coliseum.

Fondati nel 2012, gli International Opera Awards rappresentano la celebrazione dell’eccellenza dell’Opera nel mondo, con l’obiettivo di alzare sempre più il profilo artistico dell’opera quale forma d’arte, riconoscere e premiare il successo, stimolare e generare fondi per borse di studio per giovani talenti in tutto il mondo. Negli ultimi quattro anni gli International Opera Awards hanno raccolto infatti fondi per sostenere 48 borse di studio per giovani artisti, cantanti, direttori, registi, maestri collaboratori.

“Queste nomination rappresentano un ulteriore, importante e prestigioso riconoscimento dell’assoluto valore del Festival Verdi, - dichiara Federico Pizzarotti, Presidente della Fondazione Teatro Regio di Parma e Sindaco di Parma - che ha trovato vigore e successo nella sua recente fase di rilancio. Un riconoscimento che assume particolare rilevanza anche a livello nazionale poiché con orgoglio rappresentiamo l’Italia in entrambe le categorie”.

“È una notizia davvero importante, - dichiara Anna Maria Meo, Direttore generale del Teatro Regio di Parma - che rende felici tutti noi che abbiamo fin qui lavorato e stiamo ancora lavorando per il rilancio del Festival e per la sua consacrazione internazionale. Fare parte di un contesto europeo e internazionale è stato uno dei primi obiettivi che io e Barbara Minghetti ci siamo poste al momento del nostro insediamento: siamo orgogliose di poter toccare con mano, dopo i risultati del Festival Verdi 2016, che la strategia e la visione sono quelli giusti, vedendo finalmente il Teatro Regio di Parma accanto ai più prestigiosi Teatri e Festival internazionali quali, fra gli altri, Bayerische Staatsoper, Royal Opera House, Metropolitan Opera, Festival d’Aix-en-Provence, Wexford Festival Opera. Teniamo le dita incrociate fino al 7 maggio!”.

La giuria degli International Opera Awards è costituita da professionisti del settore ed è presieduta da John Allison, critico musicale del Daily Telegraph e direttore della rivista Opera Magazine, considerata internazionalmente la rivista di riferimento nel mondo sull’Opera. “Ancora una volta è stata una sfida e un piacere per noi raccogliere le oltre 20mila segnalazioni giunte e individuare fra esse i finalisti, dichiara John Allison. Sono molto grato per questo alla nostra illustre giuria. La qualità delle nomination – ricevute in numero record quest’anno – è stata molto alta e testimonia quanto nonostante le tante difficoltà che il mondo dell’Opera si trovi ad affrontare, l’Opera è di fatto viva e vibrante”.

