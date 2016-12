Incidente in Strada Notari, traffico in tilt

Incidente nel tardo pomeriggio a Collecchio in Strada Notari (non lontano dalla Copador): una Fiat Punto e una Dacia si sono scontrate frontalmente, ma il bilancio fortunatamente non è grave: solo una donna è stata portata in ospedale in condizioni non gravi ferita dalle schegge del parabrezza. Forti le ripercussioni, invece, sul traffico.