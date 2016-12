Nuova viabilità nell'area delle scuole

Via libera del consiglio comunale di Collecchio al bilancio di previsione per il 2017 che non prevede aumenti di tariffe, tasse e imposte. Approvato anche l’ordine del giorno per il raddoppio della Pontremolese e respinto l’ordine del giorno di «Liberi e uniti per Collecchio» sulla sicurezza.

Restano invariate l’Imu, la Tari, tassa sui rifiuti, e l’Irpef. Cambiamenti in vista per le aliquote dei servizi di mensa scolastica e scuole dell’infanzia che aumenteranno per i non residenti. Cospicui gli investimenti.

Il documento contabile dell’ente ha raccolto i voti favorevoli della maggioranza, contrari i due gruppi di minoranza.

In tema di mense scolastiche verrà applicata l’Isee – Indicatore situazione economico equivalente - lineare, la novità di maggiore rilievo è che il servizio avrà il costo massimo, per i non residenti, pari a 6 euro e 20 centesimi a pasto, contro i precedenti 5 euro e 70.

Sono ben 76 i bambini che frequentano le primarie a Collecchio e provengono da Comuni limitrofi.

Per i residenti è prevista l’esenzione per i redditi tra zero e 3 mila euro: quelli tra 3 mila e 8 mila pagheranno 3 euro per ogni pasto, mentre tra gli 8 mila ed i 30 mila l’importo cresce fino ad un massimo di 5 euro e 90 centesimi a pasto.

Discorso analogo per le rette delle scuole dell’infanzia: i bambini provenienti da altri Comuni pagheranno la retta mensile massima di 220 euro, mentre prima pagavano 185 euro.

Per i residenti è prevista l’esenzione da zero e 7 mila euro di reddito, mentre da 7 mila a 22 mila euro si pagheranno 70 euro, con un calo di 20 euro rispetto a prima.

Cospicui sono gli investimenti con 1 milione e 700 mila euro per la riqualificazione della primaria Verdi, subordinati a finanziamenti statali, e 490 mila euro per la conversione da prato a sintetico del campo da calcio Mainardi, con finanziamenti del Credito Sportivo.

Questo intervento è collegato al ripensamento generale della viabilità attorno alle scuole. Per sistemare i parcheggi nella zona della palestra Ori e del Pala Leoni sono stati stanziati 200 mila euro.

«L’obiettivo – ha spiegato il sindaco Paolo Bianchi, - è quello di trasformare l’area dove oggi si trova il campo da calcio, il «sabbione», e la zona dove si trova il campo da tennis in un sistema di viabilità accessoria alle scuole, a Casa i Prati ed al polo del volontariato.

Il progetto prevede la realizzazione di una strada che, entrando dalla via Spezia, formerà come una grande U all’interno dell’area, con ingesso e uscita sempre su via Spezia e con zone di parcheggio e a verde.

I due gruppi di minoranza, con Luigi Tanzi per «Liberi e uniti» e Roberta Delsanto per «Collecchio solidale», hanno apprezzato le modifiche introdotte in tema di aliquote mensa e scuole infanzia, ma hanno votato contro al bilancio.

Tanzi ha auspicato una riduzione dell’imposizione fiscale, «oggi ai massimi livelli». Roberta Delsanto ha chiesto una riduzione dell’Irpef ed ha definito eccessivo l’investimento di 490 mila euro per rifare il campo da calcio Mainardi.

Voto unanime all’ordine del giorno presentato da «Collecchio democratica» con cui si chiede il completamento del raddoppio della Pontremolese tra Parma, Collecchio e Fornovo.