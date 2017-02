Piste ciclabili? Ci sono ma non si vedono

Gran parte dei percorsi ciclabili di Collecchio ha bisogno di un restyling. Se si esclude, infatti, la pista che costeggia il parco Nevicati, partendo dall’incrocio con via Circonvallazione Chiesa e strada Buca, e porta in via Valli, che è stata ritracciata di recente, le altre hanno bisogno di interventi consistenti per il rifacimento della segnaletica orizzontale e per la sistemazione di quella verticale.

La prima è la pista ciclabile che va da piazza Partigiani fino alla rotatoria di via Giardinetto e da lì porta al complesso sportivo dell’Ego Village. «La segnaletica orizzontale non si vede più – spiega una pensionata – e non si riconosce dove è effettivamente la pista ciclabile». Questo tratto è molto utilizzato dai giovani che vanno alla polisportiva Il Cervo, al campo sportivo e anche all’Ego Village.

«In inverno – spiega un ragazzo – gli attraversamenti pedonali lungo via Spezia, all’altezza della Banca Popolare e dell’ingresso del campo sportivo sono poco illuminati». Anche per la ciclabile che corre tra piazza Avanzini e l’incrocio con via Carrega la situazione non si presenta molto migliore.

«Purtroppo – spiega un residente – la situazione qui è per certi versi pericolosa: molti ciclisti sfrecciano lungo il marciapiede sul quale si affacciano i passi carrai delle abitazioni. Bisogna sempre prestare molta attenzione in uscita dal cancello altrimenti si rischia di investire le persone in bicicletta».

La ciclabile è opportunamente segnalata al suo avvio da cartelli che sono ripresi lungo il percorso, è tuttavia notevolmente sbiadita la segnaletica orizzontale. Qualcuno suggerisce anche la proposta di limitare la velocità delle bici in quel tratto, soprattutto dove è più elevato il numero dei passi carrai.

Recentemente il capogruppo in consiglio comunale, Franco Ceccarini, ha suggerito la realizzazione di un pista ciclabile tra via Rosselli, nel quartiere I Prati, e via Valli per raggiungere il Parco Nevicati.

Sul tema ha preso posizione la consigliera del gruppo di minoranza di Liberi e uniti per Collecchio, Patrizia Caselli, che suggerisce una revisione generale delle piste ciclabili che sia funzionale alla nuova scuola che verrà inaugurata a marzo e che si trova tra le medie Galaverna e le elementari Verdi, compresa tra due vie: da un lato dove c’è l’ingresso della nuova scuola, via don Minzoni, e dall’altro via San Prospero.

In realtà, anche il plesso della scuola è servito da una rete di piste ciclabili che si sviluppano e diramano nella zona del quartiere I Prati, tra via Rosselli, via don Minzoni e via Togliatti, ma anche in questo caso la segnaletica orizzontale è in molti tratti del tutto cancellata.

La divisione tra ciclisti e pedoni viene invocata anche in altri due quartieri densamente abitati come quello di Collecchio nord ed il quartiere tra i viali Saragat e Pertini che conduce al centro commerciale.

I residenti suggeriscono anche il tracciamento di piste ciclabili ben visibili, in modo da evitare discussioni e confusioni sugli ampi marciapiedi che segnano, in particolare, la zona commerciale dei viali Saragat e Pertini.