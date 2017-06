"Noi in Eritrea seguendo le orme di Vittorio Bottego"

Un viaggio alla scoperta dell’Eritrea. Tra povertà e paesaggi mozzafiato, tra impegni di volontariato e momenti di svago. Sono state esperienze indimenticabili quelle vissute da Daniele Meneghetti (29 enne di Collecchio), Marco Sidoli (29) e Massimiliano Pini (26) entrambi originari di Varsi.

Questi tre giovani nelle scorse settimane hanno visitato il Paese africano per vivere una vacanza diversa da quelle tradizionali, all’insegna dell’impegno nel campo del volontariato e della riscoperta di luoghi storici strettamente legati con Parma.

«Siamo passati a trovare le suore Figlie di Sant’Anna (a cui Parma è strettamente legata per i progetti solidaristici portati avanti tramite Caritas Children onlus ndr) – spiegano –. Abbiamo donato alle religiose vestiti e altri beni utili al loro servizio, ma abbiamo ripercorso anche le orme di Vittorio Bottego, che iniziò le sue esplorazioni dall’Eritrea, e quelle di Pietro Cella, prima medaglia d’oro al valor militare del corpo degli alpini, originario di Bardi, caduto ad Adua».

Visitando l’Eritrea sembra di tornare nell’Italia degli anni Cinquanta. «Tutte le costruzioni risalgono al periodo in cui l’Eritrea era una colonia italiana – sottolineano i tre giovani –. La popolazione nutre ancora una grande stima degli italiani. Basti pensare che tutti parlano la nostra lingua, vestono come noi, girano in auto italiane e al bar offrono cappuccino e brioche».

Grande anche la varietà di climi e paesaggi.

«Si passa dagli oltre 2 mila metri della capitale Asmara – raccontano – ai quasi 50 gradi della costa. Si tratta di un paese stupendo, non ancora scoperto dal turismo di massa». In Eritrea infatti vige una dittatura e la popolazione vive in una situazione di grave povertà. «Il Paese è sotto embargo Onu – spiegano – e la maggior parte della gente è molto povera. Ciò nonostante, le persone vivono con grande dignità».

Non esistono inoltre problemi legati all’odio religioso. «La convivenza tra cristiani e musulmani è pacifica – aggiungono - e non abbiamo mai avuto disagi legati alla sicurezza».

La speranza dei giovani è di tornare nuovamente in Eritrea, che dista circa 8 ore di aereo dal nostro Paese.

«Più avanti ritorneremo se le condizioni lo permetteranno – confidano –. Siamo innamorati di questo Paese che ha enormi potenzialità di sviluppo».