Torneo di calcio: senza arbitro si gioca meglio e non si litiga

Sul campo di Madregolo non ci sono i lampioni e si può giocare solo fino al tramonto. A dettare legge è il sole, che in questa stagione saluta verso le nove, nascondendosi dietro le colline. Martedì, aria tersa, cielo blu: i monti, nitidi, sembrano a pochi metri.

È giorno di finale, in questo scenario bucolico, per il XXVII Torneo Città di Collecchio, Memorial Bruno Ollari: via alle 20, trenta minuti per tempo; poco dopo le 21, col sole basso, tutti sotto la doccia. Vince il Panificio Alinovi su Impianti Alinosi: una consonante e una rete di differenza, quella di Andrea Bersanelli.

A meritare la cronaca, però, è il regolamento che caratterizza questo torneo, rendendolo unico. Non ci sono rigori, non ci sono cartellini, non c’è fuorigioco. L’arbitro c’è e non c’è: una persona con una maglia diversa che tiene il tempo e fischia l’inizio e la fine. E pochissimo altro. Il resto è tutto rimesso alla responsabilità dei giocatori, come al campetto. Vederne uno che indica la rimessa in favore degli avversari è la prassi e le classiche scene, che appunto chiamiamo «da calciatore», qui non esistono.

Lo spirito è stato questo, per tutto il torneo a cui hanno partecipato otto squadre divise in due gironi da quattro; poi semifinali e finale: una partita a sera per quindici sere, perché il campo è uno e il sole anche. Una modalità che ha mantenuto questo torneo molto attrattivo: non per i soldi, che non ci sono, non per i premi, che sono simbolici, ma per i valori che incarna.

«Per diversi anni si faceva un trofeo a 24 squadre, che arrivavano a Collecchio da tutta la provincia e oltre, insieme a centinaia di tifosi ogni sera: c’erano gli sponsor, si poteva fare». A ricordarlo è Mauro Bersanelli, 60 anni, fisico e testa ancora da calciatore, un passato da ala destra. Da 40 anni è il titolare del Bar Centrale, che organizza la manifestazione.

«Una quindicina d’anni fa abbiamo iniziato a tribolare, ma di mollare non ci abbiamo mai pensato – assicura Bersanelli -. Abbiamo ridimensionato la portata economica del torneo, ma aumentato quella valoriale. Il rigore c’è sempre per chi lo subisce, non c’è mai per chi lo causa: allora meglio eliminarlo. L’arbitro? Ci piace pensare che non serva, tanto è vero che non ci sono state mai discussioni o polemiche; eppure non giocano certo molli, ma per vincere».

Mentre parla, un pallone finisce nel giardino di una casa: pochi convenevoli e un sonoro «palla!», a più voci, stile oratorio. Così il calcio rimane amicizia e divertimento.

«Credo che il nostro torneo, con questo regolamento, sia unico in Italia», dice l’organizzatore e anima della manifestazione.

Oltre ai premi tradizionali, ci sono due coppe speciali: gol più bello e giocatore più vecchio. La prima è andata a Lorenzo Chiuri, squadra Il Cervo, forse («Come ci chiamiamo ragazzi quest’anno? Cervo?»), come a dire che tutto è spontaneo.

A confermarlo è Bersanelli: «Se a una squadra mancano un paio di giocatori, ci pensa l’altra a darglieli. Oppure fai una telefonata al bar chiedendo di mandare qualcuno».

Tornando al gol più bello, a Chiuri è chiesto di autocelebrarsi: «Su punizione, a girare, sotto il sette: una rete di pregevole fattura – è la sua cronaca -. Un gol alla Padovani, vecchia gloria del calcio collecchiese. Il calcio è un gioco e questo torneo lo rappresenta benissimo: passione pura e, sì, voglia di vincere, ma finisce tutto sul campo. Questo regolamento responsabilizza i giocatori: ci vuole intelligenza».

Al compagno di squadra Gabriele «Bubba» Riccoboni, 49 anni, il secondo riconoscimento: «Ho giocato una marea di edizioni, non ricordo quante – dice -; anche le prime, sul “sabbione”, con centinaia di spettatori, forse anche migliaia: era bellissimo, ma anche adesso è speciale giocare senza arbitro, cartellini e rigori. È un torneo alla buona, come piace a noi».