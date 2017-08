A Collecchio il verde sarà più verde con un appalto di mezzo milione

Mezzo milione di euro dal Comune di Collecchio per l’appalto di durata triennale relativo alla manutenzione ordinaria del verde.

Le aree verdi sono 40 a Collecchio, 2 a Pontescodogna, 5 a Lemignano, 3 a Stradella, una decina a Gaiano, 12 a Ozzano, 7 a Madregolo e 6 a San Martino Sinzano.

Nel capoluogo sono previsti almeno 12 interventi annuali di sfalcio, potatura siepi e diserbo nelle aiuole di viale Libertà e piazza Europa; due interventi all'anno di potatura delle siepi, due sempre all'anno di potatura delle rose, e una decina di interventi di diserbo meccanico e manuale nelle aiuole di via Spezia; dodici interventi di sfalcio e potatura nelle aiuole dei viali Saragat e Pertini contrassegnate dalla presenza di rose, cespugli e diversi alberi; stesso discorso per le aiuole in via Mulattiera; dieci interventi all'anno di diserbo e alcuni interventi di potatura delle siepi e delle rose nelle aiuole di via Grassi; e interventi anche sulle aiuole di via Carrega.

Lavori anche sul verde delle rotatorie: previsti una dozzina di interventi all’anno di sfalcio dei prati con raccolta dell’erba da marzo a ottobre sulla rotatoria di strada Nazionale di fronte al Parma Calcio, su quella di piazza Risorgimento, su quella in centro tra via Spezia e viale Libertà e su quella tra via Valli e la strada provinciale di Sala Baganza.

Anche le aiuole e i gelsi presenti nel quartiere di Collecchio nord saranno presi in carico dalla ditta che si aggiudicherà l’appalto: previsti circa 10 sfalci all’anno di diserbo manuale, potatura rose, cespugli e gelsi. Nell’appalto è contemplato anche il servizio di raccolta delle foglie.

«La ditta che si aggiudicherà l'appalto – spiega Gian Carlo Dodi, vicesindaco con delega ai lavori pubblici – dovrà presentare al Comune un piano di intervento con le caratteristiche operative necessarie per garantire durante tutto l’arco dell’anno lo sfalcio e la manutenzione delle aree verdi comunali».

Inoltre dovrà garantire un servizio di pronto intervento per far fronte agli imprevisti come la caduta di rami che ostacolano la viabilità, gli atti vandalici e il mal funzionamento dei sistemi di irrigazione.

Per le segnalazioni relative al verde: Ufficio relazioni con il pubblico, tel. 800 080482, urp@comune.collecchio.pr.it.