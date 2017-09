Biblioteca di Villa Soragna: le richieste degli studenti

Gli studenti, che la frequentano la biblioteca di Villa Soragna, per migliorare la fruibilità fanno delle proposte: orari più flessibili, no alla chiusura al lunedì e wi-fi più potente. Sono questi, in sintesi, i suggerimenti che vengono dagli studenti che frequentano la biblioteca comunale, un fiore all’occhiello per i servizi culturali del Comune, che, però, potrebbe essere migliorata proprio alla luce di quanto dicono i giovani che ci vanno a studiare.

Partiamo dall’orario di apertura che, un cartello ben visibile, pubblicizza all’entrata di Villa Soragna: da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, chiusura la domenica ed il lunedì. Un giovane, originario del Veneto, è a Collecchio per fare una tesi: sta collaborando con una nota azienda del territorio e sfrutta la biblioteca per portare a termine il suo importante lavoro. «Suggerisco - dice - l’apertura anticipata alla mattina, meglio alle 8.30 o alle 9, perché alle 9.30 è troppo tardi. Anche l’apertura serale potrebbe essere posticipata alle 19.30. Nell’impossibilità di seguire questi orari ogni giorno, il Comune potrebbe valutare orari flessibili durante la settimana con apertura anticipata in alcuni giorni e chiusura posticipata in altri».

Sull’apertura anticipata alla mattina concordano altri tre giovani che frequentano rispettivamente filosofia, scienze motorie ed economia. Quasi tutti i frequentatori, poi, sono dell’idea che la chiusura totale al lunedì sia un vincolo troppo forte e suggeriscono l’apertura almeno mezza giornata al mattino o al pomeriggio. «Il servizio biblioteca è buono - spiega una ragazzo che frequenta la facoltà di Veterinaria -, il personale è sempre disponibile e gentile, gli spazi sono belli e confortevoli. Suggerisco di migliorare la connessione wi-fi che, a volte, presenta delle problematiche». Una ragazza che frequenta la facoltà di Giurisprudenza ricorda il successo avuto da alcune serate d’estate con l’apertura della biblioteca in via straordinaria fino alle 22. «E’ stata un’iniziativa - spiega - che ha riscosso molto consenso e che suggerisco di ripetere».

Il consigliere Gian Luca Belletti, del gruppo di minoranza di «Per Collecchio solidale», ha sollecitato, in consiglio comunale, l’ampliamento degli orari di apertura ma anche degli spazi a disposizione dei giovani. Attualmente gli studenti possono usufruire dell’ex salone delle feste di Villa Soragna, al piano rialzato, e di alcuni posti nel seminterrato dove si trova lo spazio 0-6, la biblioteca per bambini. Sul tema degli spazi, gli studenti hanno precisato che il problema si pone per qualche settimana all’anno in gennaio e in settembre. Un giovane collecchiese che frequenta il Dams - Dipartimento arte musica e spettacolo di Bologna - spiega che il problema si presenta la prima settimana di gennaio quando sono chiuse le biblioteche universitarie e in settembre. Attualmente i posti disponibili sono una quarantina. «Secondo me - conclude il giovane - per la gran parte dell’anno è possibile avere accesso alla biblioteca abbastanza agevolmente. Se ci fosse qualche posto in più non guasterebbe, certo, ma non la vedo un’esigenza primaria».

Ultimo rilievo dei giovani è sul silenzio e la tranquillità della biblioteca che dovrebbe essere separata dallo spazio prestito dei libri con vetri e porte che ne garantiscano la pace.