Collecchio, va a fare la spesa e le svaligiano la villa

Ladri in azione in una villa lungo il centralissimo viale Libertà, mercoledì pomeriggio. Hanno approfittato della momentanea assenza della proprietaria, uscita in auto per fare la spesa, ed hanno scardinato con un piede di porco la porta posteriore dell’abitazione. (...)

Tutti i dettagli sono sulla Gazzetta di Parma in edicola