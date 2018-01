Educazione e scuola: stanziati quasi 400mila euro

Confermati dal Comune, anche per il 2018, quasi 400 mila euro di finanziamenti per i progetti che riguardano il settore educativo, il supporto scolastico per i bambini disabili e con disagio ed i progetti scolastici. Il Comune ha stanziato 40 mila euro per il miglioramento delle dotazioni informatiche a favore dei bambini delle elementari. In particolare le classi che riapriranno in aprile alla Verdi, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, saranno tutte dotate di monitor da 70 pollici touchscreeen.

«I bambini delle elementari che frequentano la nuova scuola inaugurata la scorsa primavera – spiega l’assessore Silvia Dondi – hanno già questo tipo di dotazione che abbiamo ritenuto di inserire anche nelle aule ristrutturate che riapriranno in primavera alla Verdi».

Tra i finanziamenti anche i settanta mila euro dedicati al progetto piscina. Si tratta di un progetto in essere da oltre dieci anni e rivolto ai bambini di scuola materna, elementari e medie di Collecchio e delle frazioni. Grazie a questi fondi vengono prenotati gli spazi nelle tre vasche dell’impianto polisportivo dell’EgoVillage nel periodo scolastico da settembre a giugno.

Le insegnati dei vari ordini di scuola programmano, a rotazione, l’avvio delle varie classi all’impianto sportivo. Si tratta di un’agevolazione per i bambini che pagano, in questo modo, solo l’istruttore e non l’impianto con una riduzione netta dei costi pari al 60 per cento.

«E’ questo un tipo di attività sportiva – spiega l’assessore – che promuoviamo in orario scolastico in modo da permettere ai bambini che non riescono a farlo al pomeriggio di poter seguire un’attività formativa in orario scolastico».

Gli spazi prenotati dal Comune per l’attività in piscina sono anche finalizzati a promuovere corsi rivolti ad anziani, persone disabili e bambini con disagio.

A completare il quadro dei finanziamenti concorrono, poi, i progetti che tradizionalmente il Comune finanzia a favore della scuola e che includono: Educere, progetto relativo allo sportello di ascolto su problematiche adolescenziali e psico affettive, il progetto “Sportello Genitori” con la presenza di uno psicologo per un pomeriggio alla settimana per incontrare i genitori.

«Questo sportello - spiega l’assessore Silvia Dondi - per il 2018, verrà ampliato a favore delle famiglie dei bambini in età compresa tra gli zero ed i sei anni, in modo da coprire l’intera fascia di giovani che frequentano le scuole dell’obbligo, fino a 13 anni, con i bambini di elementari e medie».

A questi si aggiungono il progetto “Calamaio” a favore dell’inclusione dei diversamente abili, il “Progetto Puzzle” volto a migliorare la socialità. E poi il progetto Scuola di Autonomia rivolto a ragazzi in condizioni di fragilità per meglio affrontare la quotidianità, per superare le difficoltà di apprendimento e di integrazione linguistica; sono stati approntati altri progetti di educazione interculturale volti all’integrazione degli alunni stranieri.

Tra le novità, quella relativa all’attivazione di una serie di laboratori tematici per bambini dei nidi comunali che si terranno al sabato mattina da febbraio fino a maggio, saranno effettuati un sabato al mese in ogni nido comunale per migliorare l’integrazione con le famiglie ed in modo da promuovere la socializzazione.