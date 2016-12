Il premio «Filippo Cantoni» ai rugbisti Cosi e Martani

Sono i giovani rugbisti Duccio Cosi e Andrea Martani i vincitori, a pari merito, del «Filippo Cantoni best of match», premio del valore di 1.500 euro riservato agli atleti meritevoli dell’Accademia nazionale «Ivan Francescato», la formazione nella quale militava il 18enne colornese Filippo Cantoni scomparso prematuramente nel gennaio del 2014. Il premio è stato assegnato al termine della partita del campionato di serie A disputatasi domenica scorsa a Moletolo tra la formazione degli Aeroporti Medicei, in cui milita Cosi, e l’Accademia nazionale Ivan Francescato, formazione per la quale gioca Martani.

Duccio Cosi, terza linea fiorentina classe ‘97, è iscritto alla facoltà di ingegneria a Firenze, mentre Andrea Martani, terza linea classe ‘97 il cui cartellino è del Rugby Reggio, è nato a Montichiari (Brescia) ed è iscritto alla facoltà di farmacia a Parma. La passata stagione entrambi militavano nell’Accademia. «Questo premio - ha commentato Cosi - rappresenta la presa di coscienza di quello che sono riuscito a realizzare in questi anni. Conducendo uno stile di vita serio e impegnato, sono riuscito a coniugare istruzione e sport a ottimo livello. Il consiglio che mi permetto di dare a me stesso e agli altri ragazzi è di non accontentarsi dei soli risultati sportivi, ma di prestare attenzione anche al proprio futuro fuori dal campo da rugby». Martani ha espresso invece tutta la sua gratificazione per questo riconoscimento attraverso il quale vede ripagati gli sforzi fatti durante gli studi. «Per me è un onore ricevere questo premio in nome di Filippo Cantoni - ha dichiarato - del quale stiamo seguendo le tracce con il nostro impegno sui banchi e in campo». Il «Filippo Cantoni best of match» fa parte del progetto «Il Sorriso che non si dimentica», ideato dalla Onlus Sostegno Ovale in memoria di Filippo Cantoni. Oltre al premio dedicato all’Accademia, annualmente vengono premiati i maturandi di Parma e provincia, con il premio «Filippo Cantoni dieci e lode» del valore di tremila euro, e gli atleti del Rugby Colorno Under 18, col premio «Filippo Cantoni» del valore di 1.500 euro. L’intenzione di papà Stefano, mamma Rosanna e della sorella Alice è quella di riconoscere l’impegno dei ragazzi che di distinguono per l’eccellenza in tutti gli ambiti che frequentano, proprio come faceva Filippo. Durante la consegna i genitori di Filippo hanno raccontato della loro sofferenza tramutata in determinazione nel volere ricordare l’amatissimo figlio attraverso le virtù dell’eccellenza e dell’altruismo. Interventi finali di Pasquale Presutti, head coach dei Medicei, e Carlo Cecchinato, presente a nome della Federazione Rugby, i quali hanno spronato tutti i ragazzi presenti alla premiazione a dare sempre il meglio nel nome di Filippo Cantoni.