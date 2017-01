La messa di don Mazzi per ricordare Filippo

Filippo Cantoni sarà ricordato con una messa mercoledì alle 18 nel duomo di Santa Margherita a Colorno da don Antonio Mazzi. Filippo - che morì tre anni fa a causa di un disturbo cardiaco congenito che gli provocò un malore mentre era alla guida dell’auto - è ricordato soprattutto per il suo sorriso che gli amici hanno descritto come «sincero, gioioso, incoraggiante, contagioso, dolce, generoso, solare, semplice, rassicurante, sereno, splendente, energico e illuminante». Al termine della messa nella sala Juventus di via XX Settembre si terrà il primo appuntamento del progetto Giovani 4.0 dell’associazione Sostegno Ovale Onlus e dal titolo «L’eco di un sorriso». Per l’occasione don Mazzi dialogherà con i ragazzi. «Il significato metaforico dell’iniziativa - spiegano i promotori di Sostegno Ovale - rimanda alle onde sonore che si propagano in ogni direzione lasciando un segno così come accaduto con i nostri progetti, partiti da un evento tragico come la prematura scomparsa di Pippo, ma in grado di regalare sogni ed emozioni nel futuro prossimo, grazie soprattutto al coinvolgimento dei giovani». A conclusione è previsto un buffet che si terrà nella clubhouse del Rugby Colorno. c.cal.