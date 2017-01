«La Reggia di Colorno deve passare in gestione alla Regione o allo Stato»

«Per il futuro del complesso della Reggia di Colorno serve un importante impegno del settore pubblico. La Provincia, ente proprietario, è senza più risorse: è necessario che le istituzioni sovraordinate, come Regione o Stato, si facciano carico del patrimonio architettonico colornese».

Il messaggio arriva dal sindaco di Colorno e consigliere provinciale Michela Canova. «In questi anni si è fatto tanto per la Reggia. Ma a cinque anni dal terremoto che la colpì duramente resta da completare la ricollocazione delle statue e degli ornamenti attualmente ricoverati in Aranciaia dove però non potranno restare a lungo, soprattutto se riuscissero a partire i lavori di riqualificazione della sala al primo piano in cui ricavare uno spazio civico al servizio del paese. Il progetto è di quelli importanti visto che servirebbero circa 300mila euro per ricollocare le statue».

Ma il sindaco guarda anche ad altre criticità del complesso Reggia e giardino ducale. «Resta del tutto aperta la questione della sistemazione delle alberature del parco. Nonostante uno stanziamento di 153mila euro giunto dalla Regione non si è riusciti a riaprirlo completamente. E poi c’è tutta la partita dello stato di degrado delle mura perimetrali dell’area verde che creano pericolo non solo per l’accesso al parco, ma anche per tutta la viabilità circostante. Ecco dunque che bisogna affrontare una questione di fondo determinante. Questo complesso, che ha un valore che va ben oltre la dimensione locale, non può restare alla Provincia che non lo pone più tra le proprie priorità, ma ha bisogno di essere gestito da enti sovraordinati come Regione o Stato che potrebbero disporre delle risorse necessarie».

«E' un tema che non si può non affrontare – aggiunge il sindaco – a maggior ragione a fronte degli sforzi che si stanno facendo per il rilancio culturale-turistico di questi spazi, ogni anno visitati da 35mila persone. Guardando alla Reggia si ha l’impressione che ci sia un gran motore culturale-turistico che cerca di trainare una carrozzeria scassata. Per questo dico che è necessario uno sforzo che permetta di compiere una vera svolta come quella che anni fa spinse a ristrutturare un’ala dell’ex manicomio per ospitare la scuola internazionale di cucina Alma».

Analizzando poi quello che sarà il 2017 del Comune di Colorno il sindaco prospetta un anno all’insegna della manutenzione ordinaria. «Un anno come il 2015, che ci ha permesso di spendere nel 2016 l’avanzo di gestione con investimenti per 800mila euro è irripetibile. Il 2017 sarà un anno con una capacità di spesa bassissima. Potremo disporre di circa 180mila euro per la manutenzione delle strade nei punti più critici del territorio, ma per il resto sarà un anno di grandi sacrifici durante il quale sarà già complicato mantenere lo status quo di servizi sociali che da soli impegnano circa 3 milioni di euro. Le nostre entrate correnti faticano a sostenere le spese correnti, ossia quelle spese obbligatorie per garantire i servizi. Negli otto anni di nostra amministrazione non abbiamo mai acceso un mutuo ed abbiamo cercato di comprimere quelli accesi in passato. Non siamo nemmeno ricorsi allo spostamento di alcune funzioni sull’Unione per poi accendere mutui perché per noi l’Unione non deve essere l’escamotage per aumentare il debito».

Come exit strategy per ridare vigore a tutto il territorio il sindaco Canova rilancia l’ipotesi della fusione a 4 tra i comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile.

«Si scriverebbe una storia nuova per i prossimi decenni con un progetto di largo respiro per il futuro. So di essere abbastanza inascoltata su questo punto, ma credo che le fusioni siano un passo talmente importante che debbano essere fatte non solo per portare a casa risorse nel breve periodo, ma per consentire un cambio di passo deciso nella gestione di un territorio con vere economie di scala».