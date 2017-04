I carabinieri di Colorno ieri pomeriggio hanno fermato un'auto sospetta. Dalle tasche del 25enne passeggero, A.M. un colornese già noto alle forze dell'ordine, sono spuntati 20 g di marijuana. In casa, il giovane nascondeva una piantina di marijuana insieme con materiale per il confezionamento delle dosi. A.M. è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Denunciato il giovane albanese alla guida dell'auto, perché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull'eventuale assunzione di stupefacenti.