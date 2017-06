I carabinieri hanno denunciato un 40enne e una 33enne di nazionalità cinese per furto di energia elettrica. Dai controlli messi in atto dai tecnici della società erogatrice dell'energia, i consumi del loro laboratorio tessile di Mezzano Rondani - in cui erano presenti 18 postazioni - erano esageratamente bassi. Hanno perciò chiamato i carabinieri e dal controllo è emerso il furto di energia, che ha fatto scattare la denuncia.