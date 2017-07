Incendio al passaggio a livello: lungo intervento dei vigili del fuoco, problemi sulla Parma-Brescia

Incendio a un passaggio a livello a Colorno nella notte. Ci sono disagi anche alla circolazione sulla linea Parma-Brescia. Per cause da chiarire, nella notte è andato a fuoco il tetto dell'ex casa del custode (ora disabitata) del passaggio a livello in via Boghignolo a Colorno. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 3 e sono rientrati dopo le 8 di questa mattina.

A causa dell'incendio ci sono stati disagi anche per la circolazione ferroviaria sulla linea Parma-Brescia.