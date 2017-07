Parcheggio selvaggio in piazza. Il sindaco: rimettiamo i colonnotti

«Diciamo stop al parcheggio selvaggio in piazza Garibaldi, nell’area dove vige il divieto di sosta. In alcuni momenti sembra il far west con macchine, e talvolta bus, parcheggiati fin sotto la Reggia. Non è un bel biglietto da visita per i turisti, che non riescono nemmeno a scattare una foto del Palazzo nel suo complesso». A porre il tema dei parcheggi indisciplinati in piazza Garibaldi a Colorno, specie nei giorni festivi, è stato il gruppo di opposizione «Colorno viva» che, in consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione sul tema, chiedendo conto anche dei colonnoti, oggi non più presenti, che un tempo delimitavano l’area pedonale della piazza.

«Da tempo – osservano i consiglieri di opposizione Stefano Cantoni, Luigi Curti e Paola Tamani – piazza Garibaldi, nell’area di fronte alla Reggia, è caoticamente piena di veicoli, specie nei giorni festivi. Questo deprecabile comportamento è ormai divenuto la norma e anche i pullman turistici hanno finito per occupare la piazza, spesso transitando, con il loro notevole peso, anche sull’antico ponte sopra il torrente Parma. È evidente – aggiungono – la totale assenza di controlli e di indicazioni logistiche che prevedano, in un centro a vocazione turistica, un’adeguata segnaletica relativa alle aree di parcheggio. Inoltre i colonnoti in piazza, a protezione dell’area in ciottolato per i quali l’amministrazione aveva speso soldi pubblici, non sono più utilizzati da tempo».

«Colorno viva» ha così chiesto all’amministrazione «il perché di questo far west in piazza Garibaldi; il perché, una volta scaricati i turisti, non si facciano uscire i bus dal centro; il perché non si individui un’area di sosta ben definita per i pullman turistici e se ci si renda conto che il far passare mezzi pesanti come i bus sul ponte di piazza può far aumentare i rischi per la viabilità». Infine altre due domande sul perché del mancato utilizzo dei colonnotti e sull’opportunità di fare ricorso a dei parcometri in centro.

All’opposizione ha replicato Michela Canova, sindaco di Colorno. «La difficoltà – spiega – di avere vigili in servizio alla domenica dovuta agli esigui importi disponibili in bilancio per ore di straordinario, unita al fatto che i vecchi colonnotti sono in parte inutilizzabili, ha permesso che automobilisti indisciplinati utilizzassero l’area antistante la Reggia come libero parcheggio. Stiamo valutando la possibilità di riacquistare i colonnotti per la piazza. Al momento sono al vaglio due diverse modalità di posizionamento: una prevede 60 colonnotti in tutta la piazza a distanza ravvicinata di 1,60 metri per evitare le catene tra un colonnotto e l’altro al costo di circa 19mila euro; mentre l’altra, che ritengo migliore dal punto di vista estetico, prevede la presenza di catene dimezzando a 30 il numero dei colonnotti, con un costo di circa 10mila euro. Non appena si avrà disponibilità di bilancio è nostra intenzione procedere con l’acquisto. Attualmente sia l’ufficio dei vigili urbani che l’ufficio turistico comunale informano i pullman in arrivo a Colorno di quali siano gli spazi a disposizione per il parcheggio dei bus. In ogni caso, il ponte di piazza è nelle condizioni di sopportare il peso dei pullman che per errore decidono di attraversarlo».

Infine sui parcometri: «Un paio di anni fa Ascom promosse una raccolta di pareri tra i commercianti di Colorno in merito all’installazione dei parcometri e la risposta della maggioranza fu contraria a quel provvedimento».