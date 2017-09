Il gruppo Fratelli d'Italia di Colorno si presenta in piazza

Il gruppo Fratelli d'Italia - An di Colorno si presenterà ai cittadini venerdì 8 settembre in piazza Garibaldi, vicino alla Reggia, in concomitanza con il mercato. Dalle 9,30 alle 13 i cittadini potranno conoscere il gruppo e sarà possibile tesserarsi.

"Saranno trattati temi locali cari ai colornesi - dice una nota - quali miglior gestione degli alloggi comunali, verifica della gestione dei richiedenti asilo, politiche di sicurezza per i cittadini (specialmente furti in abitazione), valorizzazione dei parchi colornesi, per favorire una maggior integrazione tra famiglie, impegno nella riqualificazione della Reggia e del parco". Si parlerà inoltre di un "maggior coinvolgimento delle attività commerciali durante gli eventi, instaurando dei rapporti di collaborazione con l’ALMA di Colorno, per caratterizzare Colorno come città del gusto".