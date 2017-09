Razzia in cinquanta garage: nei guai un 23enne moldavo

In un paio di notti fecero razzia in una cinquantina di garage tra Colorno e San Polo di Torrile. Con la tecnica del forellino, riuscirono ad introdursi in decine di box portando via auto, moto, biciclette di valore ma anche valigie, trolley, utensili, salumi e carne congelata nei freezer.

Adesso, a cinque anni di distanza, ha un volto ed un nome uno dei responsabili di quei furti. Si tratta di un 23enne di nazionalità moldava, senza fissa dimora ma gravitante prevalentemente nella zona di Milano.

A lui - come raccontano diversi cittadini di Colorno che hanno ricevuto in questi giorni la notifica di conclusione delle indagini con l’informazione del rinvio a giudizio del 23enne - sono arrivati i carabinieri di Colorno che, subito dopo quell’ondata di furti, iniziarono una minuziosa attività investigativa attraverso il rilevamento di impronte digitali e visione dei filmati delle telecamere di sicurezza.

Nella Bassa furono due le giornate contraddistinte da quell’azione furtiva. I primi casi riguardarono Colorno nella notte del 28 maggio 2012. Pochi giorni dopo, tra il 5 ed il 6 giugno, ad essere colpiti furono decine di garage a San Polo di Torrile. A Colorno la banda dei ladri del forellino colpì soprattutto nel quartiere Oratorio tra via Pasini e via Balzari, ma anche in via Pertini e via della Costituzione e, nel quartiere Cardinazzi, in via Ferrari e via Moro. Si riscontrò da subito il ripetersi della medesima azione. In tutti i casi, infatti, erano state divaricate le alette per il ricircolo dell’aria presenti nei portoni dei garage quel tanto che bastava per inserire qualcosa - probabilmente una minuscola telecamera - che permetteva di vedere cos’era presente all’interno del garage. Nei casi in cui la «merce» era stata ritenuta interessante i ladri avevano poi proceduto compiendo un secondo buco, più grande e all’altezza della maniglia, per poter aprire il garage dall’interno. In un palazzo di via Pasini furono «oggetto di ispezione» tutti i nove box auto presenti, mentre in via Balzari furono «bucati» una decina di portoni facendo attenzione a non toccare quelli dotati di sistema d’allarme.

Nel bottino erano finiti una Volkswagen Passat, una moto, diverse bici di valore e poi decine di portafogli, telefoni ed apparecchiature tecnologiche tra le quali tv e pc. Non furono risparmiati nemmeno i frigoriferi, ripuliti di salumi e carne congelata.

Scenari simili avevano riguardato anche alcuni palazzi di via Pertini, di via Ferrari e di via Moro. In un paio di casi erano state rubate dai garage due moto - di cui una da cross - poi ritrovate a Milano dalle forze dell’ordine, mentre in via Pertini i ladri si erano impossessati di un’automobile ma una volta acceso il motore erano rimasti bloccati nel cortile perché con loro, fortunatamente, avevano portato il telecomando sbagliato per aprire il cancello del cortile. Nel corso di questi cinque anni è stato possibile recuperare buona parte della refurtiva, anche grazie ad altri comandi dei carabinieri, ed ora i cittadini vittime dei furti attendono il processo.

«Ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto i carabinieri della stazione di Colorno - hanno dichiarato alcuni di loro rivolgendosi alla Gazzetta dopo aver ricevuto l’informativa di conclusione delle indagini -. Fin subito dopo i furti riscontrammo grande professionalità da parte dei militari che vollero compiere tutti gli accertamenti necessari per cercare di risalire ai responsabili di quanto accaduto». Bocche cucite, invece, in caserma. Non è difficile che si stia stringendo il cerchio anche intorno agli altri responsabili di quelle razzie: nell’estate del 2012, infatti, si contarono centinaia di episodi simili in tutta la città ed in provincia.