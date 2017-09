Ponte sul Po a Colorno, la Lombardia: "Pronti 3 milioni e mezzo"

3.500.000 euro pronti subito per gli interventi urgenti sul ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore. A stanziarli sarà la Regione Lombardia: l'annuncio arriva dopo dell’incontro avvenuto stamattina tra l’assessore regionale all’Agricoltura e delegato per la Regione al Patto di Sviluppo per la Lombardia Gianni Fava, il consigliere Regionale Federico Lena, il sindaco Filippo Bongiovanni e il vice Vanni Leoni. Lo stesso Fava, nel dare l'annuncio accusa i "colleghi" dell'Emilia Romagna: " Nel 1998 tra le due regioni e le due province venne fatto un accordo di programma per tutta una serie di interventi in cui si diceva che le spese sarebbero state suddivise in parti uguali tra i quattro enti. La Regione Lombardia ha rispettato sempre gli accordi, l’Emilia Romagna no”.