I parlamentari Pd: "Presto un incontro con il Ministro Del Rio"

Gli onorevoli parmigiani del Pd (il senatore Giorgio Pagliari e gli onorevoli Patrizia Maestri e Giuseppe Romanini) intervengono sull'emergenza del ponte sul Po chiuso fra Colorno e Casalmaggiore.

"La situazione - spiegano - è estremamente delicata e complessa. Lungi dall'essere riducibile a un pur gravissimo problema viabilistico, la problematica coinvolge le attività turistiche, di ricreazione e ristoro della zona, in gran parte gravitante intorno alla clientela di passaggio, e la condizione lavorativa di molti lavoratori pendolari. E ciò senza dimenticare le conseguenze negative e i costi per il sistema artigianale e industriale della zona. Le verifiche tecniche, in particolare i carotaggi di martedì, saranno indispensabili per capire l'entità dei danni, le opere necessarie e i tempi. A quel momento sarà approntato un piano per l'emergenza adeguato e coerente con le necessità dettate dalla lunghezza delle attività di ripristino, in modo da limitare al massimo gli inconvenienti".

Il senatore Pagliari, a nome di tutti e d'intesa con i colleghi lombardi, ha parlato telefonicamente con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Del Rio, con il quale ha scambiato alcune valutazioni e al quale ha richiesto "un incontro per rappresentare compiutamente il nostro punto di vista e per sollecitare ogni utile iniziativa, compreso un intervento finanziario straordinario, stante le ristrettezze di bilancio delle due province interessate e la assoluta importanza del ponte in questione e della viabilità collegata allo stesso. Il Ministro Del Rio, per quanto l'arteria non sia di sua competenza, ha dato la sua piena disponibilità e si è riservato di concordare la data. Esprimiamo, infine, la piena solidarietà alle popolazioni e ai Sindaci dei Comuni interessati, restando a loro disposizione".