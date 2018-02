Museo della stampa, addio. Via le macchine dall'Aranciaia

Addio definitivo al Museo della stampa. Da ieri il museo non ha più sede in paese, secondo un percorso già deciso da tempo.

Alcune macchine erano sul territorio da circa 200 anni segnando anche una parte della storia del territorio.

Alla presenza di Antonio Scaccabarozzi della Lariograf di Missaglia (Lecco), che aveva redatto una dotta relazione sul Museo della stampa, tre autotreni di una impresa specializzata hanno caricato le macchine partendo dall'Aranciaia.

Le operazioni si sono svolte in una giornata di debole pioggia e sono proseguite senza intoppi.

Le macchine andranno in un primo momento a Missaglie per un accurato restauro ed infine saranno trasportate a Roma presso gli Spazi 900 direttamente curati dalla Biblioteca nazionale centrale per un interessante percorso espositivo.

I contatti per effettuare il trasferimento, in assenza di una sistemazione museale sul territorio, sono stati tenuti dagli stessi curatori Franco Piccoli e Luigi Simeone, che hanno direttamente comunicato con la segreteria del presidente della Repubblica Mattarella e con il professor Andrea De Pasquale, direttore della Biblioteca Nazionale di Roma.

Piccoli e Simeone, appreso del trasferimento delle storiche attrezzature che componevano il Museo della stampa e in buona parte raccolte in occasione dell'allestimento della grande mostra «Stampai», non hanno esitato a manifestare la loro amarezza.

«Anche se ormai annunciata - hanno commentato - si tratta di una grave perdita per Colorno. Purtroppo in paese è stato dimostrato scarso interesse per la bella collezione e ora questo patrimonio, raccolto a fatica, lascia per sempre Colorno. Probabilmente sarebbe bastato trovare in affitto un deposito oppure un capannone ed attendere tempi migliori per una esposizione sul territorio. Ma tant'è».