Simeone polemico: «Porterò via il museo del cinema»

«Anche il museo del cinema rischia di lasciare Colorno». Ad annunciarlo è Luigi Simeone, storico curatore dell’ex museo dell’Aranciaia insieme a Franco Piccoli.

«L’attuale progetto del Mupac, il museo dei paesaggi di terra e di fiume all’interno dell’Aranciaia di Colorno – sostiene Simeone – non è credibile né tantomeno utile, a mio avviso, per turisti e scolaresche. Dopo il trasferimento del museo della stampa, avvenuto in settimana, e vista la situazione di attuale degrado presente in Aranciaia – aggiunge – ci stiamo muovendo per collocare altrove anche gli oggetti di nostra proprietà del museo del cinema».

Tra questi spiccano una cinepresa originale Lumière del 1898, una cinepresa a manovella in legno del 1922, macchine per effetti speciali e due moviole professionali, mentre altri cimeli sono stati donati in comodato d’uso al Comune di Colorno dalla famiglia del collezionista Ivo Bondini.

«Dopo la perdita della sezione della stampa – rincara Simeone - non c’è più alcun tipo di fiducia nei confronti dell’attuale comitato scientifico del Mupac e del suo attuale presidente Mario Turci. Hanno portato allo sfacelo un museo che è stato snaturato. Non vedo come si possa riaprire un dialogo, a meno che Turci non faccia un passo indietro e si crei, quindi, un nuovo comitato aperto ai cittadini e ad esponenti dello Csac e dell’Università di Parma come il professor Michele Guerra. Deve esserci una gestione condivisa del museo, mentre attualmente tutto è gestito da una sola persona e, a mio avviso, piuttosto male. Servono soggetti diversi da quelli che hanno messo le mani sul museo sino ad ora. Vanno coinvolti organismi scientifici che possano predisporre un progetto scientifico e non solo decorativo».

Consapevole della difficoltà di riallacciare i rapporti Simeone si sta così muovendo per portare via gli oggetti della sezione del cinema.

«Sto preparando una lettera da inviare ai comuni e ad altri enti pubblici per collocare altrove il materiale di nostra proprietà della sezione cinema, così come già accaduto per la sezione della stampa. Perdiamo non solo degli oggetti di valore, ma anche un patrimonio di conoscenze messo insieme negli anni. Resta solo l’impoverimento del nostro paese. Spiace perché altrove, come accaduto in occasione della mostra sul cinema al palazzo del Governatore di Parma, si sono avute ottime collaborazioni con i professori Guerra e Luigi Allegri».