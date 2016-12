Donna scivola e si ferisce vicino al Lago Scuro: difficile intervento del Soccorso Alpino

E’ stato un Santo Stefano di lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino della stazione Monte Orsaro: nel pomeriggio sono intervenuti sul sentiero CAI 711, non distante dal Lago Scuro, nel comprensorio dei Lagoni (comune di Corniglio, all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano).

Erano passate da poco le 15 quando la centrale operativa Emilia Ovest ha allertato il Soccorso Alpino per un'escursionista in difficoltà. La donna – una 35enne originaria di Reggio Emilia ma residente da tempo in provincia di Parma - si trovava con il compagno sul sentiero di rientro in prossimità del Lago Scuro a 1.500 metri circa di quota, quando è scivolata sul terreno ghiacciato. Per lei un forte dolore alla caviglia.

Per la donna era impossibile proseguire autonomamente fino a valle; il compagno ha quindi dato l’allarme, contattando il 118. Subito il Soccorso Alpino è stato attivato, arrivando con dieci tecnici, più altri in stand-by in caso di necessità, sul posto dell’incidente. Dopo aver immobilizzato l’arto, gli operatori del Soccorso Alpino hanno organizzato una serie di calate per il trasporto della barella verso valle. Dopo una lunga operazione, resa ancor più delicata dal buio, l'escursionista è stata portata fino al Rifugio Lagoni, dove al parcheggio era ad attenderla l’ambulanza dell’Assistenza Pubblica di Langhirano, che l'ha portata al Maggiore con una sospetta frattura all’arto inferiore.