Corniglio perde 53 cittadini ma i nuovi nati nel 2016 sono 12

E’ negativo il saldo anagrafico del Comune di Corniglio. Continua infatti a calare il numero dei residenti nel territorio cornigliese: si è passati infatti dai 1936 residenti del primo gennaio 2016 (di cui 985 maschi e 951 femmine) ai 1883 residenti del 31 dicembre scorso (di cui 959 maschi e 924 femmine) suddivisi in 1029 famiglie di cui 48 con almeno un cittadino straniero.

Un saldo negativo di 53 unità, quindi, nonostante ci sia, come ha fatto notare il sindaco Giuseppe Delsante durante l’ultimo consiglio comunale, un dato positivo: l’incremento costante e ormai consolidato della popolazione nelle fasce 0-6 anni e 7-14 anni. Si muore, quindi - 52 in totale i morti lo scorso anno - ma si nasce anche: dodici i nuovi cornigliesi nati nel corso del 2016, di cui 5 maschi e 7 femmine.

Sono invece 86 (33 uomini e 53 donne) i cittadini stranieri residenti a Corniglio, 2 in più rispetto lo scorso anno. 42 sono i nuovi iscritti all’anagrafe del Comune di Corniglio per trasferimento da altri comuni italiani o dall’estero, mentre sono 55 gli ex residenti che si sono trasferiti in altri luoghi. Negativo, di 13 unità, anche il saldo migratorio: in molti sono ancora costretti a trasferirsi altrove spesso per esigenze lavorative.

«Quella del calo demografico è una vera e propria emergenza - commenta il sindaco di Corniglio, Giuseppe Delsante -. Il trend negativo ha preso il via dopo il secondo dopoguerra e non si è più arrestato. Il calo della popolazione generale è quindi evidente, anche se spiragli di luce si intravedono grazie al leggero incremento della popolazione giovane e giovanissima sul territorio. Si tratta di bambini e giovani famiglie, che noi dobbiamo cercare di mantenere sul territorio a tutti i costi».

«Dobbiamo continuare a lavorare - conclude il primo cittadino - per offrire loro servizi e lavoro, cercando di invertire o per lo meno arrestare lo spopolamento della nostra montagna».