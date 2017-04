Musica a Corniglio: un progetto per i giovani

Appuntamento a Corniglio per un’estate di grande musica. E’ stato presentato al Parma Point di via Garibaldi «Musica a Corniglio», il progetto musicale per bambini e ragazzi che si svolgerà nel cornigliese da fine giugno ai primi di settembre, con laboratori di musica e master di perfezionamento.

«Per noi è un orgoglio poter ospitare questo progetto- ha affermato il sindaco di Corniglio Giuseppe Delsante- a maggior ragione perché coinvolge i giovani. In momenti di poche disponibilità economiche è ancora più importante lavorare con serietà. Ogni anno questo progetto va rafforzandosi e sta mettendo radici, che speriamo siano ben salde, come quelle di una quercia».

L’iniziativa, patrocinata dai Parchi del Ducato, nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale musicale Rapsody, Casa Cello, la Mossale Young Orchestra, il Comune di Corniglio che mette a disposizione gli spazi scolastici, e la ex Colonia Montana, dove si svolgeranno le lezioni.

«Si tratta di un progetto di altissimo spessore in un territorio che è ricco dal punto di vista ambientale e storico culturale ma che necessita di essere animato e questo è il modo giusto per farlo- ha commentato il presidente dei Parchi del Ducato Agostino Maggiali- si tratta di un’iniziativa che può fare scuola perché è una proposta intelligente anche per far scoprire il territorio a tanti musicisti con le loro famiglie che vengono da fuori ed è frutto di un vero e proprio lavoro di collaborazione tra diverse realtà del territorio».

Musica a Corniglio prevede dal 20 al 24 giugno il laboratorio estivo di musica d’insieme di Casa Cello, fondato da Yalica Yo, per bambini e ragazzi che suonano uno strumento e leggono la musica con un repertorio vario ed adatto ad ogni livello. Si concluderà con una esibizione di Casa Cello Orchestra alle 11.30 del 24 giugno nella piazza di Bosco.

Dal 20 al 27 agosto con la Mossale Young Orchestra della Camerata Ducale di Parma spazio poi al laboratorio musicale per archi dedicato ai giovani talenti, tenuto da Alberta Stefani, docente di violino al conservatorio di Parma, e da Ruggero Marchesi docente di violino al conservatorio di La Spezia . Dal 22 al 2 settembre è in programma il master di perfezionamento strumentale organizzato dall’associazione Rapsody.

Per tutta la durata del master gli allievi suoneranno nelle pievi e nelle chiese del territorio.

Infine il 27 agosto a Mossale si svolgerà il concerto degli allievi della Mossale Young Orchestra. «Nel 2015 - ha spiegato Francesca Gabrielli, referente dell’associazione Rapsody - sia la Mossale Young Orchestra si il master di perfezionamento Rapsody hanno iniziato a lavorare indipendentemente sul territorio. Quest’anno hanno voluto unirsi per creare Musica a Corniglio. I ragazzi verranno portati a conoscere il territorio, soggiorneranno nelle strutture ricettive e tutto il paese potrà assistere a concerti gratuiti ed a diverse altre iniziative»: fra queste il seminario di Dimer Maccaferri che illustrerà la storia del corno naturale dal barocco al classico, e la mostra del fotografo Luca Nicoli «Intrecci d’arte: quando l’occhio incontra la musica».